Понад 10 мільярдів щеплень: які країни мають найвищі показники вакцинації проти коронавірусу

У світі станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Темпи вакцинації між регіонами значно відрізняються.

Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз.

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Лідерами за кількістю введених доз є:

материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;

Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;

країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;

США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;

Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.

За даними агенції, на 100 людей у всьому світі ввели 128 доз вакцини. Водночас розподіл вакцин між країнами був нерівномірним.

Регіони з найвищими доходами вакцинують у 10 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами,

– йдеться у повідомленні.



Розподіл вакцин проти COVID-19 у світі / Інфографіка Bloomberg

Яке охоплення вакцинації населення України

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу триває з 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,9 мільйона вакцин.

Наразі темпи вакцинації сповільнились. Упродовж минулої доби, 29 січня, зробили 34 202 щеплення проти коронавірусу. Тоді як, ще 28 січня було здійснено понад 78 тисяч щеплень.

Всього в країні проведено 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.

Додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.

План вакцинації передбачає, що в серпні мали зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня – понад 8 мільйонів щомісяця. Проте в реальності вийшло так: у серпні зробили 3,6 мільйона щеплень, у вересні – 3,2 мільйона, у жовтні 8,4 мільйона щеплень, у листопаді – 7,05 мільйона та в грудні – 3,7 мільйона.

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