Понад 10 мільярдів щеплень: які країни мають найвищі показники вакцинації проти коронавірусу
30 січня 2022 , 12:43Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
У світі станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Темпи вакцинації між регіонами значно відрізняються.
Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз.
Увага Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном– вакциновані чи невакциновані
Лідерами за кількістю введених доз є:
- материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;
- Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;
- країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;
- США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;
- Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.
За даними агенції, на 100 людей у всьому світі ввели 128 доз вакцини. Водночас розподіл вакцин між країнами був нерівномірним.
Регіони з найвищими доходами вакцинують у 10 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами,
– йдеться у повідомленні.
Розподіл вакцин проти COVID-19 у світі / Інфографіка Bloomberg
Яке охоплення вакцинації населення України
- Вакцинальна кампанія проти коронавірусу триває з 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,9 мільйона вакцин.
- Наразі темпи вакцинації сповільнились. Упродовж минулої доби, 29 січня, зробили 34 202 щеплення проти коронавірусу. Тоді як, ще 28 січня було здійснено понад 78 тисяч щеплень.
- Всього в країні проведено 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.
- Додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.
- План вакцинації передбачає, що в серпні мали зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня – понад 8 мільйонів щомісяця. Проте в реальності вийшло так: у серпні зробили 3,6 мільйона щеплень, у вересні – 3,2 мільйона, у жовтні 8,4 мільйона щеплень, у листопаді – 7,05 мільйона та в грудні – 3,7 мільйона.
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