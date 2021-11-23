Зауважимо, що незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина Janssen є одновалентною, тобто вводиться всього 1 раз.

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Скільки українців вакцинували вчора

За минулу добу, 22 листопада, щеплення проти коронавірусу зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.

Щеплення проводились 1 020 мобільними бригадами з імунізації, у 3 249 пунктах щеплення та у 457 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей.

12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.

Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 189 881.

У МОЗ наголошують! 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.