Понад 10 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID-19: якими вакцинами найбільше
Джерело:МОЗ
Проти коронавірусу імунізувалися вже більш ніж 10 мільйонів мешканців України. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплень, отримавши 2 дози COVID-вакцини.
Зауважимо, що незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина Janssen є одновалентною, тобто вводиться всього 1 раз.
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Скільки українців вакцинували вчора
За минулу добу, 22 листопада, щеплення проти коронавірусу зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.
Щеплення проводились 1 020 мобільними бригадами з імунізації, у 3 249 пунктах щеплення та у 457 центрах вакцинації.
Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні
Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей.
12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.
Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).
Які вакцини обирали українці:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 226 441,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,
- AstraZeneca – 1 558 498,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 189 881.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.