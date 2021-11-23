Понад 10 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID-19: якими вакцинами найбільше

Проти коронавірусу імунізувалися вже більш ніж 10 мільйонів мешканців України. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплень, отримавши 2 дози COVID-вакцини.

Зауважимо, що незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина Janssen є одновалентною, тобто вводиться всього 1 раз.

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Скільки українців вакцинували вчора

За минулу добу, 22 листопада, щеплення проти коронавірусу зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.

Щеплення проводились 1 020 мобільними бригадами з імунізації, у 3 249 пунктах щеплення та у 457 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей.

12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.

Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 189 881.

Як записатися на вакцинацію Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.