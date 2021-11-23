Понад 10 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID-19: якими вакцинами найбільше

23 листопада 2021 , 08:57
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Джерело:

МОЗ

Проти коронавірусу імунізувалися вже більш ніж 10 мільйонів мешканців України. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплень, отримавши 2 дози COVID-вакцини.

Зауважимо, що незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина Janssen є одновалентною, тобто вводиться всього 1 раз.

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Скільки українців вакцинували вчора

За минулу добу, 22 листопада, щеплення проти коронавірусу зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.

Щеплення проводились 1 020 мобільними бригадами з імунізації, у 3 249 пунктах щеплення та у 457 центрах вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії в Україні

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей.

12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.

Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 226 441,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,
  • AstraZeneca – 1 558 498,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 189 881.
У МОЗ наголошують! 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Як записатися на вакцинацію

  • Через сімейного лікаря,
  • Сервіс Helsi,
  • За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
  • Прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Автор: Анастасія Кушпіт