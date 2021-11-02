Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні
Так, за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 273 307 людей. Для більшості це була перша доза препарату, 207 877 людей зробили перше щеплення. Натомість завершили імунізацію вчора 65 430 людей – вони отримали другу дозу вакцини.
Актуально Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока
Щеплення проводили:
- 1046 мобільних бригад з імунізації,
- 3 119 пунктів щеплення,
- у 411 центрах вакцинації населення.
Які вакцини використовували для щеплень:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 134 051,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359,
- AstraZeneca – 1 353 333,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,
– наголосили у МОЗ.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу