Понад 10 мільйонів українців щепили проти COVID: які вакцини використовували найчастіше

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні продовжують зростати. Минулої доби першу дозу вакцини отримали щонайменше 207 тисяч людей.

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Так, за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 273 307 людей. Для більшості це була перша доза препарату, 207 877 людей зробили перше щеплення. Натомість завершили імунізацію вчора 65 430 людей – вони отримали другу дозу вакцини.

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Щеплення проводили:

1046 мобільних бригад з імунізації,

3 119 пунктів щеплення,

у 411 центрах вакцинації населення.

Загальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії імунізували 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Які вакцини використовували для щеплень:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 134 051,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359,

AstraZeneca – 1 353 333,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,

– наголосили у МОЗ.

Довідка! Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.