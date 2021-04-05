Понад 10 тисяч хворих за добу: статистика COVID-19 в Україні

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Джерело:

РНБО України

За минулу добу захворіли на коронавірус 10 179 мешканців України. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 254 пацієнти, водночас видужали – 4 496 хворих.

Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 3 275 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу.

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Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ провели 34 666 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 1 755 888 людей;
  • одужало – 1 352 139 хворих;
  • померли від ускладнень – 34 587 пацієнтів;

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 1 258 людей. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 291 824 людини, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводили 39 мобільних бригад з імунізації та у 75 пунктах щеплення.

Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини.

Статистика захворюваності в регіонах та кількість щеплень:

  • м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;
  • Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;
  • Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;
  • Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;
  • Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;
  • Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;
  • Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;
  • Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;
  • Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;
  • Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;
  • Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;
  • Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;
  • Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;
  • Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;
  • Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;
  • Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу