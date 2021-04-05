Понад 10 тисяч хворих за добу: статистика COVID-19 в Україні

За минулу добу захворіли на коронавірус 10 179 мешканців України. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 254 пацієнти, водночас видужали – 4 496 хворих.

Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 3 275 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу.

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Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ провели 34 666 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129.

захворіло – 1 755 888 людей;

одужало – 1 352 139 хворих;

померли від ускладнень – 34 587 пацієнтів;

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 1 258 людей. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 291 824 людини, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводили 39 мобільних бригад з імунізації та у 75 пунктах щеплення.

Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини.

Статистика захворюваності в регіонах та кількість щеплень:

м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;

Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;

Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;

Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;

Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;

Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;

Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;

Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;

Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;

Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;

Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;

Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу