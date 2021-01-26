Понад 100 мільйонів людей в усьому світі захворіли на COVID-19

Загальна кількість хворих на коронавірус у всьому світі перевалила за 100 мільйонів. Водночас недуга забрала життя понад 2 мільйонів осіб.
Джерело: Worldometers
Водночас більше за 72,5 мільйона людей одужали від коронавірусу.
Важливо Найбільше у Європі: у Великій Британії померло понад 100 тисяч хворих на COVID-19
Лідером у світі за кількістю хворих вже тривалий час залишаються США. Там хворобу підтвердили у понад 25 мільйонів людей.
Україна у цьому рейтингу посідає 17 місце. Від початку пандемії коронавірусу у нашій країні інфікувалися 1 197 107 людей.
Актуально В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали
Зауважимо, що 26 січня прем’єр Денис Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації населення проти COVID-19. План складається з 5 етапів, а головна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.