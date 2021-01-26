Понад 100 мільйонів людей в усьому світі захворіли на COVID-19

Загальна кількість хворих на коронавірус у всьому світі перевалила за 100 мільйонів. Водночас недуга забрала життя понад 2 мільйонів осіб.

Джерело: Worldometers

Водночас більше за 72,5 мільйона людей одужали від коронавірусу.

Важливо Найбільше у Європі: у Великій Британії померло понад 100 тисяч хворих на COVID-19

Лідером у світі за кількістю хворих вже тривалий час залишаються США. Там хворобу підтвердили у понад 25 мільйонів людей.

Країни-лідери за кількістю хворих на COVID-19

США – 25 934 924;

Індія – 10 689 268;

Бразилія – 8 881 853;

Росія – 3 756 931;

Велика Британія – 3 689 746.

Україна у цьому рейтингу посідає 17 місце. Від початку пандемії коронавірусу у нашій країні інфікувалися 1 197 107 людей.

Актуально В Україні 2 279 нових хворих на COVID-19, понад 12 тисяч – одужали

Що варто знати про коронавірус

Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з китайського міста Ухань, яке згодом ізолювали. Однак навіть попри всі карантинні заходи, вірус поширився світом.

На початку пандемії чи не найбільше серед країн Європи постраждала Італія. Країна тривалий час була в ізоляції.

В Україні перший випадок інфікування коронавірусом зафіксували 3 березня. Занедужав чоловік з Чернівців, який подорожував сім'єю по Італії.

Станом на 26 січня 2021 року у деяких країнах світу вже почалася вакцинація. Україна теж очікує на першу партію вакцин, яка має з'явитися в нашій країні вже у лютому.

Зауважимо, що 26 січня прем’єр Денис Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації населення проти COVID-19. План складається з 5 етапів, а головна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу