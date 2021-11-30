Так, за добу 29 листопада в Україні 226 059 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини.

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Тим часом, повністю імунізовані – 154 935 людей. Це означає, що вони отримали дві дози та пройшли повністю курс вакцинації.

Щеплення проводили:

  • 999 мобільних бригад з імунізації;
  • 3 282 пункти щеплення;
  • 462 центри вакцинації населення.

Загальні темпи щеплень

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 13 391 654 людини;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей.

Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Цікавий факт "Вакцина" стала словом 2021 року

Які препарати обирали українці

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 399 407,
  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 609 137,
  • AstraZeneca – 1 594 914,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 280 331.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,
сервіс Helsi,
за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.