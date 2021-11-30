Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу. Вже понад 11 мільйонів українців отримали дві дози щеплення проти COVID-19.

Так, за добу 29 листопада в Україні 226 059 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини.

До теми Знову спалах: понад 10,5 тисяч хворих на COVID за добу

Тим часом, повністю імунізовані – 154 935 людей. Це означає, що вони отримали дві дози та пройшли повністю курс вакцинації.

Щеплення проводили:

999 мобільних бригад з імунізації;

3 282 пункти щеплення;

462 центри вакцинації населення.

Загальні темпи щеплень

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них:

отримали першу дозу – 13 391 654 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей.

Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Цікавий факт "Вакцина" стала словом 2021 року

Які препарати обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 399 407,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 609 137,

AstraZeneca – 1 594 914,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 280 331.