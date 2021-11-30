Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19
30 листопада 2021 , 08:52Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу. Вже понад 11 мільйонів українців отримали дві дози щеплення проти COVID-19.
Так, за добу 29 листопада в Україні 226 059 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини.
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Тим часом, повністю імунізовані – 154 935 людей. Це означає, що вони отримали дві дози та пройшли повністю курс вакцинації.
Щеплення проводили:
- 999 мобільних бригад з імунізації;
- 3 282 пункти щеплення;
- 462 центри вакцинації населення.
Загальні темпи щеплень
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них:
- отримали першу дозу – 13 391 654 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей.
Загалом проведено 24 514 289 щеплень.
Цікавий факт "Вакцина" стала словом 2021 року
Які препарати обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 399 407,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 609 137,
- AstraZeneca – 1 594 914,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 280 331.
Як записатися на вакцинаціюЧерез сімейного лікаря,
сервіс Helsi,
за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.