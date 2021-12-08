Добова статистика
Так, за добу 7 грудня в Україні 199 765 людей вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
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Щеплення проводили 968 мобільних бригада з імунізації, 3 309 пунктів щеплення та 466 центри вакцинації населення.
Загальні темпи щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину.
Повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом провели 25 947 664 щеплення (і першою, і другою дозами).
Які вакцини використовували загалом
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 822 638,
- Coronavac – 4 562 848,
- Moderna – 1 412 290,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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