Темпи щеплень

Так, за добу 23 листопада в Україні 286 121 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

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Щеплення проводилось 1 058 мобільними бригадами з імунізації, 3 290 пунктами щеплення та 452 центрами вакцинації населення.

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 260 609,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 464 288,

AstraZeneca – 1 563 722,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna –1 204 148.

Від початку вакцинальної кампанії

Загалом щепили 13 000 634 людини. З них:

отримали одну дозу – 13 000 632 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини.

Загалом провели 23 225 814 щеплень і першою, і другою дозою. Разом з тим, незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина вводиться всього 1 раз.

Увага! У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.



Вакцинація в Україні: головне

Вона триває з 24 лютого. Загалом Україна наразі отримала 33,3 мільйона доз вакцини. Україна також отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer впродовж 2022 – 2023 років.

Зараз щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.

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