Темпи щеплень
Так, за добу 23 листопада в Україні 286 121 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.
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Щеплення проводилось 1 058 мобільними бригадами з імунізації, 3 290 пунктами щеплення та 452 центрами вакцинації населення.
Які вакцини обирали українці:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 260 609,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 464 288,
- AstraZeneca – 1 563 722,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna –1 204 148.
Від початку вакцинальної кампанії
Загалом щепили 13 000 634 людини. З них:
- отримали одну дозу – 13 000 632 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини.
Загалом провели 23 225 814 щеплень і першою, і другою дозою. Разом з тим, незначна частина українців щеплені препаратом від компанії Johnson & Johnson. Їхня вакцина вводиться всього 1 раз.
Вакцинація в Україні: головне
- Вона триває з 24 лютого. Загалом Україна наразі отримала 33,3 мільйона доз вакцини. Україна також отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer впродовж 2022 – 2023 років.
- Зараз щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.
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- Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.
- Найбільше щеплень зробили за жовтень – 8,4 мільйона.