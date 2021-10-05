Такі дані станом на 5 жовтня. Разом з тим, виникла одна важлива проблема – деякі люди виготовляють, купують чи продають фейкові документи.

Увага Лікар, який продавав фейкові COVID-сертифікати, отримав вирок, – ОП

Підробка сертифікатів

Правоохоронці відкрили сотні проваджень через підробку сертифікатів, зокрема, 486 кримінальних, ще 85 особам вже оголосили про підозру.

Тож нещодавно уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування фейковими сертифікатами.

Українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі,

– наголосили у МОЗ.

Це легко відстежити

Разом з тим, у відомстві наголосили, часто шахраї обіцяють підробити сертифікати та внести дані в Дію. Це неможливо, адже Дія тільки відображає інформацію з реєстрів.

Щоб фейковий COVID-сертифікат з'явився в Дії, лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані у ЕСОЗ (Електронну систему охорони здоров'я). Це дуже легко відслідкувати, адже він підписує це своїм е-підписом.

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Покарання за "липові" документи та неправдиві відомості

22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації. Законопроєктом пропонується :