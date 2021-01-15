У французькому Ліоні провели першу в світі операцію з пересадки обох рук та плечей. До цієї операції проводили трансплантацію обох рук, але без плечей.

Пересадку зробили громадянину Ісландії. Він – колишній електрик, якому ампутували обидві руки в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі, повідомляє Gilmore Health. Цікаво Прорив в лікуванні раку яєчників: науковці створили ефективні ліки Деталі унікальної операції Операція в лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин, довелось залучити цілого ряд лікарських бригад з різних державних і приватних медичних установ.

Зараз 48-річний громадянин Ісландії знаходиться в стабільному стані.

Чоловік переїхав до Ліона в 2013 році, через 2 роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Він знаходився в списку очікування 5 років. Раніше Здоров'я 24 розповідало про команду вчених з Пітсбургського університету, яким вдалося виростити міні печінку з клітин шкіри людини. Для цього спеціалісти перепрограмували зразки тканин в індуковані стовбурові клітини, розділили їх на декілька груп, щоб розподілити по напрямках розвитку тканин печінки. Більше про Найважливіші відкриття в медицині у 2020 році – читайте в матеріалі.