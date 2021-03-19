В Україні за добу захворіли на коронавірус 15 850 українців, найбільше інфікованих – в Києві. Водночас видужали від хвороби – 4 592 людини.

Від початку пандемії захворіли на коронавірус 1 519 926 мешканці України. Станом на 19 березня видужали – 1 248 782 людини, але померли від ускладнень, на жаль, – 29 515 хворих з діагнозом COVID-19.

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