Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус.

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Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.

Загалом, приблизно 14,3% паломників, що повернулися з Умані, мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Підроблені COVID-тести

На цьому тлі, у міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що 117 осіб, які повернулися з України, підозрюют в підробці тестів на коронавірус. Їх викликали на допити після виходу з режиму самоізоляції.

Громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожують:

  • кримінальне переслідування;
  • штраф;
  • термін до 5 років позбавлення волі.

Хасиди в Умані та коронавірус: коротко

  • В Умані завершилося святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, яке тривало з 6 по 8 вересня.
  • Хасиди часто порушували карантин, ігноруючи масковий режим та протиепідеміологічні вимоги.
  • За цей час у 13 паломників підтвердили коронавірусу: 9 наразі перебувають в Умані, ще 4 – повернулися до Ізраїлю.