Понад 150 ізраїльтян, які повернулися з Умані, хворі на COVID-19
Джерело:The Jerusalem Post
За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана.
Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус.
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Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.
Загалом, приблизно 14,3% паломників, що повернулися з Умані, мали позитивний результат тесту на COVID-19.Увага! У тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більшість людей, які заразилися вірусом, були щеплені.
Підроблені COVID-тести
На цьому тлі, у міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що 117 осіб, які повернулися з України, підозрюют в підробці тестів на коронавірус. Їх викликали на допити після виходу з режиму самоізоляції.
Громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожують:
- кримінальне переслідування;
- штраф;
- термін до 5 років позбавлення волі.
Хасиди в Умані та коронавірус: коротко
- В Умані завершилося святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, яке тривало з 6 по 8 вересня.
- Хасиди часто порушували карантин, ігноруючи масковий режим та протиепідеміологічні вимоги.
- За цей час у 13 паломників підтвердили коронавірусу: 9 наразі перебувають в Умані, ще 4 – повернулися до Ізраїлю.