Понад 150 ізраїльтян, які повернулися з Умані, хворі на COVID-19

За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана.

Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус.

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Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.

Загалом, приблизно 14,3% паломників, що повернулися з Умані, мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Підроблені COVID-тести

У тамтешньому Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більшість людей, які заразилися вірусом, були щеплені.

На цьому тлі, у міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що 117 осіб, які повернулися з України, підозрюют в підробці тестів на коронавірус. Їх викликали на допити після виходу з режиму самоізоляції.

Громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожують:

кримінальне переслідування;

штраф;

термін до 5 років позбавлення волі.

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