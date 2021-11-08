Актуальна статистика вакцинації за добу

Впродовж останньої доби укол від недуги зробили 85 083 мешканці країни. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

Актуально Ефект вихідних: хворих та госпіталізованих з COVID значно поменшало

Щеплення проводили 585 мобільних бригад з імунізації, 1 822 пункти щеплення та 427 центри вакцинації населення.

Усього минулого тижня – з 1 по 7 листопада – зробили 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу.

Найбільшу кількість за 7 листопада зробили у Києві – майже 12 тисяч. Найменше щеплень за добу зробили в Луганській області – 886. У цьому ж регіоні найменше щеплень за час кампанії з вакцинації – 34 тисячі.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них:

отримали одну дозу – 11 406 282 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 19 344 335 щеплень.

Увага! 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 581 853,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 761 733

AstraZeneca – 1 452 789,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Увага З 8 листопада в Україні деякі нещеплені залишаться без роботи: кого це торкнеться



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу