Актуальна статистика вакцинації за добу
Впродовж останньої доби укол від недуги зробили 85 083 мешканці країни. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.
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Щеплення проводили 585 мобільних бригад з імунізації, 1 822 пункти щеплення та 427 центри вакцинації населення.
Усього минулого тижня – з 1 по 7 листопада – зробили 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу.
Найбільшу кількість за 7 листопада зробили у Києві – майже 12 тисяч. Найменше щеплень за добу зробили в Луганській області – 886. У цьому ж регіоні найменше щеплень за час кампанії з вакцинації – 34 тисячі.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них:
- отримали одну дозу – 11 406 282 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 19 344 335 щеплень.
Якими вакцинами щеплювали українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 581 853,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 761 733
- AstraZeneca – 1 452 789,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу