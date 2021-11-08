Понад 1,6 мільйона щеплень зробили за перший тиждень листопада, – МОЗ

В Україні станом на 8 листопада загалом провели уже понад 19 мільйонів щеплень. Лише за перший тиждень листопада вдалося вакцинувати понад 1,6 мільйона українів.

Актуальна статистика вакцинації за добу

Впродовж останньої доби укол від недуги зробили 85 083 мешканці країни. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

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Щеплення проводили 585 мобільних бригад з імунізації, 1 822 пункти щеплення та 427 центри вакцинації населення.

Усього минулого тижня – з 1 по 7 листопада – зробили 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу.

Найбільшу кількість за 7 листопада зробили у Києві – майже 12 тисяч. Найменше щеплень за добу зробили в Луганській області – 886. У цьому ж регіоні найменше щеплень за час кампанії з вакцинації – 34 тисячі.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них:

отримали одну дозу – 11 406 282 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 19 344 335 щеплень.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 581 853,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 761 733

AstraZeneca – 1 452 789,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу