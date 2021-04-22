Впродовж минулої доби в Україні виявили 16 235 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед інфікованих 663 дитини та 319 медпрацівників.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 3 904 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на недугу та вираженою симптоматикою.

Від ускладнень коронавірусу померли 470 пацієнтів. Водночас одужали – 18 831 хворий.

До теми В Україні затвердили план вакцинації проти COVID-19

Лабораторії здійснили 101 981 тестування: зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821.

Статистика COVID-19 від початку епідемії в Україні: захворіло – 1 990 353 людини;

одужали – 1 533 303 пацієнт;

померли від ускладнень – 41 266 хворих.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

За останню добу щеплення проти COVID-19 отримали 14 044 людини.

Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 491 877 людей, з них отримали 1 дозу – 491 875 громадян, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини – 5 людей, зокрема 2 з них отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 264 мобільних бригад з імунізації та 437 пунктів щеплення.

Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 482 391 людина.

Кількість інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 1 673 випадки/ 1 329 щеплень;

Вінницька область – 448 випадків/ 540 щеплень;

Волинська область – 455 випадків/ 571 щеплення;

Дніпропетровська область – 976 випадків/ 691 щеплення;

Донецька область – 847 випадків/ 486 щеплень;

Житомирська область – 544 випадки/ 512 щеплень;

Закарпатська – 208 випадків/ 472 щеплення;

Запорізька область – 995 випадків/ 763 щеплення;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 526 щеплень;

Київська область – 877 випадків/ 449 щеплень;

Кіровоградська область – 210 випадків/ 263 щеплення;

Луганська область – 304 випадки/ 231 щеплення;

Львівська область – 804 випадки/ 792 щеплення;

Миколаївська область – 449 випадків/ 354 щеплення;

Одеська область – 844 випадки/ 1 017 щеплень;

Полтавська область – 807 випадків/ 656 щеплень;

Рівненська область – 563 випадки/ 496 щеплень;

Сумська область – 700 випадків/ 506 щеплень;

Тернопільська область – 357 випадків/ 325 щеплень;

Харківська область – 1 333 випадки/ 562 щеплення;

Херсонська область – 337 випадків/ 543 щеплення;

Хмельницька область – 870 випадків/ 674 щеплення;

Черкаська область – 695 випадків/ 441 щеплення;

Чернівецька область – 235 випадків/ 496 щеплень;

Чернігівська область – 520 випадків/ 349 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу