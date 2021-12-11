Добова статистика вакцинації
За вчора, 10 грудня від коронавірусу було вакциновано 168 359 людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.
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Щеплення проводили 916 мобільні бригади з імунізації; 3 287 пункти щеплення та 454 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:
- з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.
У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.
Які вакцини використовували найчастіше
- Coronavac – 4622781
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5933842
- Covishield (AstraZeneca) – 487187
- AstraZeneca – 1601647
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20680
- Moderna – 1421614
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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