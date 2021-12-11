Добова статистика вакцинації

За вчора, 10 грудня від коронавірусу було вакциновано 168 359 людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.

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Щеплення проводили 916 мобільні бригади з імунізації; 3 287 пункти щеплення та 454 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:

з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.

У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.

Зверніть увагу! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Які вакцини використовували найчастіше

Coronavac – 4622781

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5933842

Covishield (AstraZeneca) – 487187

AstraZeneca​ – 1601647

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20680

Moderna – 1421614



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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