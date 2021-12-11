Понад 170 тисяч людей вакцинували проти COVID-19 за добу
11 грудня 2021 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби п'ятниці вакцинували проти коронавірусу близько 170 тисяч людей. Загалом в країні вже зробили понад 26,4 мільйона щеплень.
Добова статистика вакцинації
За вчора, 10 грудня від коронавірусу було вакциновано 168 359 людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.
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Щеплення проводили 916 мобільні бригади з імунізації; 3 287 пункти щеплення та 454 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:
- з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.
У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.Зверніть увагу! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
Які вакцини використовували найчастіше
- Coronavac – 4622781
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5933842
- Covishield (AstraZeneca) – 487187
- AstraZeneca – 1601647
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20680
- Moderna – 1421614
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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