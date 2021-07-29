Понад 1,8 мільйона людей повністю вакциновані в Україні

За минулу добу, 28 липня, в Україні проти коронавірусу щепили 143 534 людини. Із них 85 787 отримали першу дозу препарату.

Решта – 57 747 – отримали вже другий укол. Тобто, вони вже повністю імунізовані проти COVID-19.

Варто знати Цифри знову ростуть: в Україні за добу виявили майже 850 нових хворих на COVID-19

Протягом доби працювали:

812 мобільних бригад;

2 787 пунктів щеплення;

384 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Щеплено вакциною Coronavac – 1 015 292;

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 368 185;

Moderna – 255 290;

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії загалом провели 5 225 458 щеплень.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал