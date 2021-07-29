Понад 1,8 мільйона людей повністю вакциновані в Україні
29 липня 2021 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 28 липня, в Україні проти коронавірусу щепили 143 534 людини. Із них 85 787 отримали першу дозу препарату.
Решта – 57 747 – отримали вже другий укол. Тобто, вони вже повністю імунізовані проти COVID-19.
Варто знати Цифри знову ростуть: в Україні за добу виявили майже 850 нових хворих на COVID-19
Протягом доби працювали:
- 812 мобільних бригад;
- 2 787 пунктів щеплення;
- 384 центрів вакцинації.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Довідка. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії загалом провели 5 225 458 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 015 292;
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 368 185;
- Moderna – 255 290;
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.