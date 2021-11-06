Статистика вакцинації за добу

Вчора вакциновано проти коронавірусу 278 917 людей, зокрема першу дозу отримали 183 294 людини, другу дозу вакцини отримали 95 623 людини – вони завершили процес імунізації.

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Щеплення проводили:

1 078 мобільні бригади з імунізації,

3 190 пункти щеплення,

423 центри вакцинації населення.

Загальна статистика вакцинації

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. З того часу в країні щеплено 11 269 341 людину.

Зокрема, принаймні одну дозу отримали – 11 269 339 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату проти коронавірусу – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 517 237,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 704 676,

AstraZeneca – 1 437 519,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу