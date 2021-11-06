Понад 19 мільйонів щеплень: якими препаратами вакцинують українців

В Україні станом на 6 листопада вакцинували уже понад 19 мільйонів людей. Впродовж останньої доби щеплення зробили понад 270 тисяч мешканців країни.

Статистика вакцинації за добу

Вчора вакциновано проти коронавірусу 278 917 людей, зокрема першу дозу отримали 183 294 людини, другу дозу вакцини отримали 95 623 людини – вони завершили процес імунізації.

Актуально В Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей, захворіли понад 25 тисяч

Щеплення проводили:

1 078 мобільні бригади з імунізації,

3 190 пункти щеплення,

423 центри вакцинації населення.

Загальна статистика вакцинації

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. З того часу в країні щеплено 11 269 341 людину.

Зокрема, принаймні одну дозу отримали – 11 269 339 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату проти коронавірусу – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 517 237,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 704 676,

AstraZeneca – 1 437 519,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Також цікаво Коли в Україні буде доступна бустерна доза COVID-вакцини

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу