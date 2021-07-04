Щонайменше одну дозу отримали 2 мільйони

Кількість вакцинованих українців зросла до понад 2 мільйонів, загалом проведено 2 901 017 щеплень. Наразі в країні триває четвертий етап вакцинації.

До теми В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19

Протягом доби працювали:

220 мобільних бригад;

330 пунктів щеплення;

125 центрів вакцинації.

Динаміка вакцинації в країні

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 059 728 людей, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 людина, зокрема двоє отримали одну дозу за кордоном.

Які вакцини використали

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 631 469,

Cominarity (c-Biontech) – 581 774,

AstraZeneca – 358 908,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

У МОЗ розслідують летальний випадок після вакцинації

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 2 липня зафіксували смерть 47-річного чоловіка. За декілька годин до цього йому зробили щеплення проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer.

Летальний випадок наразі розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики.

Зверніть увагу! Глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.

Актуально З'явилися нові подробиці про стан померлого чоловіка до вакцинації Pfizer



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу