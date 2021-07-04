Понад 2 мільйони імунізованих українців: актуально про компанію вакцинації проти COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні імунізували проти коронавірусної інфекції 38 857 людей. Зокрема, одну дозу отримали 21 489 людей, дві дози, а від так завершили імунізацію – 17 368 людей.
Щонайменше одну дозу отримали 2 мільйони
Кількість вакцинованих українців зросла до понад 2 мільйонів, загалом проведено 2 901 017 щеплень. Наразі в країні триває четвертий етап вакцинації.
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Протягом доби працювали:
- 220 мобільних бригад;
- 330 пунктів щеплення;
- 125 центрів вакцинації.
Динаміка вакцинації в країніСтаном на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 059 728 людей, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 людина, зокрема двоє отримали одну дозу за кордоном.
Які вакцини використали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 631 469,
- Cominarity (c-Biontech) – 581 774,
- AstraZeneca – 358 908,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
У МОЗ розслідують летальний випадок після вакцинації
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 2 липня зафіксували смерть 47-річного чоловіка. За декілька годин до цього йому зробили щеплення проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer.
Летальний випадок наразі розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики.
Зверніть увагу! Глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу