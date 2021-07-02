Темпи вакцинації

Так, від початку вакцинальної кампанії загалом щепили 2 001 132 людини. З них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей.

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Протягом доби працювали:

  • 572 мобільні бригади;
  • 1 546 пунктів щеплення;
  • 22 центри вакцинації.

З-поміж усіх іммунізованих – 2 дози отримали 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 2 767 613 щеплень в Україні. 

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу