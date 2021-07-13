Там після вакцинації проти COVID-19, недугу зафіксували у понад 200 людей. Захворіли як працівники центру, так і добровольці, які прийшли щепитись.

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Спалах у центрі вакцинації

Загалом за той час протестували 435 людей. У 204 із них підтвердили зараження коронавірусом.

Тим, кого щепили від COVID-19 протягом 9 по 12 липня в центрі вакцинації – рекомендують піти на самоізоляцію щонайменше на 10 днів.

Відомо, що кожного дня у цьому центрі вакцинації роблять приблизно по 3 тисячі щеплень.

Причина зараження

Медики повідомили, що спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності на недугу у країні.

Коронавірус в Малайзії: новий рекорд

  • Станом на 13 липня, у Малайзії повідомили про 11 079 нових хворих на коронавірус. Це найбільша кількість випадків за день, зафіксована з моменту початку пандемії.
  • Всього від початку пандемії у Малійзії захворіли 844 870 осіб.
  • Від недуги померли 6 260 людей.
  • Ще 747 338 – видужали.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу