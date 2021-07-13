Там після вакцинації проти COVID-19, недугу зафіксували у понад 200 людей. Захворіли як працівники центру, так і добровольці, які прийшли щепитись.
Увага Нові СOVID-правила у Греції: у заклади пускатимуть лише вакцинованих
Спалах у центрі вакцинації
Загалом за той час протестували 435 людей. У 204 із них підтвердили зараження коронавірусом.
Тим, кого щепили від COVID-19 протягом 9 по 12 липня в центрі вакцинації – рекомендують піти на самоізоляцію щонайменше на 10 днів.
Відомо, що кожного дня у цьому центрі вакцинації роблять приблизно по 3 тисячі щеплень.
Причина зараження
Медики повідомили, що спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності на недугу у країні.
Коронавірус в Малайзії: новий рекорд
- Станом на 13 липня, у Малайзії повідомили про 11 079 нових хворих на коронавірус. Це найбільша кількість випадків за день, зафіксована з моменту початку пандемії.
- Всього від початку пандемії у Малійзії захворіли 844 870 осіб.
- Від недуги померли 6 260 людей.
- Ще 747 338 – видужали.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу