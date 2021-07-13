Понад 200 людей заразилися на коронавірус під час щеплення у Малайзії

У Малайзії 13 липня вимушено закрили центр вакцинації. Все через спалах коронавірусу.

Там після вакцинації проти COVID-19, недугу зафіксували у понад 200 людей. Захворіли як працівники центру, так і добровольці, які прийшли щепитись.

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Спалах у центрі вакцинації

Загалом за той час протестували 435 людей. У 204 із них підтвердили зараження коронавірусом.

Тим, кого щепили від COVID-19 протягом 9 по 12 липня в центрі вакцинації – рекомендують піти на самоізоляцію щонайменше на 10 днів.

За інформацією представників центру, роботу центру планують відновити вже 13 липня. До цього часу проведуть дезінфекцію та змінять працівників.

Відомо, що кожного дня у цьому центрі вакцинації роблять приблизно по 3 тисячі щеплень.

Причина зараження

Медики повідомили, що спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності на недугу у країні.

Коронавірус в Малайзії: новий рекорд

Станом на 13 липня, у Малайзії повідомили про 11 079 нових хворих на коронавірус. Це найбільша кількість випадків за день, зафіксована з моменту початку пандемії.

Всього від початку пандемії у Малійзії захворіли 844 870 осіб.

Від недуги померли 6 260 людей.

Ще 747 338 – видужали.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу