Індія за минулу добу підтвердила понад 217 тисяч нових хворих на коронавірус. Медики повідомляють про нестачу ліжок, а міста оголошують комендантську годину.

Упродовж останніх трьох тижнів Індія повідомляла про понад 150 тисяч нових хворих на коронавірус щодня. Характерною рисою другої хвилі коронавірусу в Індії є те, що більшість людей безсимптомні. Найбільший спалах зафіксували на західному штаті Махараштра.

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Зростання захворюваності на коронавірус пов’язане з поширення агресивних штамів коронавірусу і відсутність фізичного дистанціювання. Крім того, Індія виробляє кисень на повну потужність, але країна таки мусить повернутися до імпорту.

До слова, у лікарні Лок-Наяк Джай Пракаш Нараян у Нью-Делі у деяких палатах двоє-троє пацієнтів ділять односпальні ліжка.

Ситуація жахлива. Ми – лікарня на 900 ліжок, але там чекає близько 60 пацієнтів, і у нас немає місця для них,

– заявив працівник урядової лікарні в промисловому місті Нагпур Авінаш Гаванде.

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Останні дні у соцмережах в Індії почали дедалі більше публікувати прохання про допомогу в пошуку ліків – ремдесивіру та тоцилізумабу. Нестача ліків призводить до того, що ними торгують на чорному ринку.