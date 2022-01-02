Захворюваність зросла вп'ятеро

Четвертий день поспіль у Франції фіксують понад 200 тисяч випадків хвороби.

Увага У 2022 році епідемія COVID-19 швидко не зникне: на це впливає кілька чинників

Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у 5 разів.

До слова, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у новорічному зверненні озвучив оптимістичний прогноз щодо пандемії коронавірусу.

За його словами, у 2022 році пандемія може закінчитися, якщо країни будуть активно боротися із поширенням вірусу.

Як з'явився варіант коронавірусу Омікрон Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

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