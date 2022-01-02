Понад 200 тисяч щодоби: Франція перетворюється на епіцентр COVID-19
2 січня 2022 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:France 24
Країна поступово перетворюється на епіцентр поширення коронавірусу. За минулу добу у Франції виявили 219 126 нових випадків коронавірусу.
Захворюваність зросла вп'ятеро
Четвертий день поспіль у Франції фіксують понад 200 тисяч випадків хвороби.
Увага У 2022 році епідемія COVID-19 швидко не зникне: на це впливає кілька чинників
Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у 5 разів.
До слова, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у новорічному зверненні озвучив оптимістичний прогноз щодо пандемії коронавірусу.
За його словами, у 2022 році пандемія може закінчитися, якщо країни будуть активно боротися із поширенням вірусу.
Як з'явився варіант коронавірусу ОмікронДослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
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