Понад 24 мільйони щеплень проти COVID-19 зробили в Україні

В Україні 26 листопада зробили 279 776 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 81 459 людей, ще 198 317 – отримали другу дозу, відтак завершили процес імунізації.

Добова статистика вакцинації

Вакцинацію здійснювали 1 062 мобільні бригади, 3 288 пунктів щеплення та 461 центр вакцинації.

Актуально COVID-19 в Україні: понад 14 тисяч інфікувались, 568 померли

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 118 430 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 108 274,

AstraZeneca – 34 336,

Moderna – 18 736.

Загальні темпи вакцинації

Вакцинальна кампанія в Україні триває з 24 лютого. З того часу в країні зробили 24 054 784 щеплення проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,2 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 10,8 мільйона.

Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених від коронавірусу людей у світі до кінця року має становити 40%. Тим часом понад 34% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.

Європейська комісія опублікувала статистику, згідно з якою смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації.