Добова статистика вакцинації

За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

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Щеплення проводили 830 мобільні бригади з імунізації, 3 362 пункти щеплення та 464 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей:

  • з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей.

Зазначається, що загалом вже проведено 27 004 683 щеплення.

Які вакцини обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,
  • Coronavac – 4 681 366,
  • AstraZeneca – 1 60 7694,
  • Moderna – 1 43 1346,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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