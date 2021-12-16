Понад 27 мільйонів щеплень проти COVD-19 провели в Україні
16 грудня 2021 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 15 грудня в Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19. Відтак, дві дози вакцини отримали понад 12,5 мільйона українців.
Добова статистика вакцинації
За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
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Щеплення проводили 830 мобільні бригади з імунізації, 3 362 пункти щеплення та 464 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей.
Зазначається, що загалом вже проведено 27 004 683 щеплення.
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,
- Coronavac – 4 681 366,
- AstraZeneca – 1 60 7694,
- Moderna – 1 43 1346,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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