Натомість 62 603 людям ввели другу дозу препарату. Це означає, що вони вже повністю закінчили імунізацію.
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Щеплення проводилось 802 мобільними бригадами, а також у 2 692 пунктах щеплення та у 267 центрах вакцинації.
Впродовж 23 липня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 40 229,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 410,
- AstraZeneca – 27 244.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 3 010 140 мешканців країни, 3 010 138 з яких отримали першу дозу.
Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 людини (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 4 691 872 COVID-щеплення.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 949 585,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1131 530,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 363 615,
- Moderna – 77 752,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал