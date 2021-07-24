Понад 3 мільйони українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини

За минулу добу, 23 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 152 675 мешканцям України. 90 072 з них отримали першу дозу препарату.

Натомість 62 603 людям ввели другу дозу препарату. Це означає, що вони вже повністю закінчили імунізацію.

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Щеплення проводилось 802 мобільними бригадами, а також у 2 692 пунктах щеплення та у 267 центрах вакцинації.

Впродовж 23 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 40 229,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 410,

AstraZeneca – 27 244.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 3 010 140 мешканців країни, 3 010 138 з яких отримали першу дозу.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 людини (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 4 691 872 COVID-щеплення.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 949 585,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1131 530,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 363 615,

Moderna – 77 752,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал