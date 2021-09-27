Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.
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- методом ПЛР – 13 202,
- методом ІФА – 2 688,
- експрес-тестами – 11 022.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- м. Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 121 випадок;
- Дніпропетровська область – 371 випадок;
- Донецька область – 163 випадки;
- Житомирська область – 166 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 241 випадок;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 95 випадків;
- Тернопільська область – 180 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Хмельницька область – 56 випадків;
- Черкаська область – 43 випадки;
- Чернівецька область – 282 випадки;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Актуальна статистика вакцинації
Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини: одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу