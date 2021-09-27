Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.

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За добу лабораторії здійснили 26912 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
  • методом ПЛР – 13 202,
  • методом ІФА – 2 688,
  • експрес-тестами – 11 022.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 371 випадок;
  • Донецька область – 163 випадки;
  • Житомирська область – 166 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 95 випадків;
  • Тернопільська область – 180 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 77 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 43 випадки;
  • Чернівецька область – 282 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Актуальна статистика вакцинації

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини: одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу