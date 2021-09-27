Понад 3 тисячі хворих за добу та 1,5 тисяч госпіталізованих: статистика COVID-19

Впродовж доби в Україні виявили 3007 випадків інфікування коронавірусом, серед хворих 286 дітей та 32 медпрацівники. Також за добу неділі вакцинували проти коронавірусу 37 153 мешканці країни.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.

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За добу лабораторії здійснили 26912 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема: методом ПЛР – 13 202,

методом ІФА – 2 688,

експрес-тестами – 11 022.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки захворювання. Станом на 27 вересня одужало – 2 245 144 людини.

Жертвами коронавірусу стали 55 720 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ – 135 випадків;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 121 випадок;

Дніпропетровська область – 371 випадок;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 166 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 175 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 180 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 282 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Актуальна статистика вакцинації

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини: одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Загалом в Україні, від початку вакцинальної кампанії, щеплено 6 781 527 людей:

з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Тобто, всього проведено 12 240 363 щеплень.

Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу