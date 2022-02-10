Ремдесивір (100 мг) дозволений Міністерством охорони здоров'я. Його можна використовувати у стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.
Увага МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування COVID-хворих: що відомо про препарат
Препарат придбали за гроші з державного бюджету. Вартість одного флакону складає 300 гривень.
Усього на 43 711 флаконів витратили 13 113 300 гривень.
Інші ліки проти COVID-19
Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:
- Молнупіравір для зниження ризиків хвороби(
- Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer;
- Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів;
- та Ремдесивір.
Як і інші противірусні препарати, Ремдесивір допомагає імунній системі почати боротися із вірусом ще до того, як вона його "розпізнала".
Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.