Ремдесивір (100 мг) дозволений Міністерством охорони здоров'я. Його можна використовувати у стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.

Увага МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування COVID-хворих: що відомо про препарат

Препарат придбали за гроші з державного бюджету. Вартість одного флакону складає 300 гривень.

Усього на 43 711 флаконів витратили 13 113 300 гривень.

До слова. Ще наприкінці 2021 року, на доручення МОЗ, закупили понад 60 тисяч флаконів Ремдесивіру. А 20 тисяч флаконів, які прибули в Україну напередодні, у січні 2022 року, вже розвезли у регіони.

Інші ліки проти COVID-19

Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:

Молнупіравір для зниження ризиків хвороби(

Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer;

Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів;

та Ремдесивір.

Ремдесивір – що це? Внутрішньовенний препарат розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Однак він виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією. Після цього його почали досліджувати в ефективності проти коронавірусу.

Як і інші противірусні препарати, Ремдесивір допомагає імунній системі почати боротися із вірусом ще до того, як вона його "розпізнала".

Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.