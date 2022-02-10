Понад 40 тисяч флаконів Ремдесивіру доправили в Україну: що відомо про ліки від COVID-19
Джерело:МОЗ
Більш як 40 тисяч флаконів препарату для лікування коронавірусу – Ремдесивір – доставили в Україну.
Ремдесивір (100 мг) дозволений Міністерством охорони здоров'я. Його можна використовувати у стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.
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Препарат придбали за гроші з державного бюджету. Вартість одного флакону складає 300 гривень.
Усього на 43 711 флаконів витратили 13 113 300 гривень.До слова. Ще наприкінці 2021 року, на доручення МОЗ, закупили понад 60 тисяч флаконів Ремдесивіру. А 20 тисяч флаконів, які прибули в Україну напередодні, у січні 2022 року, вже розвезли у регіони.
Інші ліки проти COVID-19
Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:
- Молнупіравір для зниження ризиків хвороби(
- Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer;
- Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів;
- та Ремдесивір.
Як і інші противірусні препарати, Ремдесивір допомагає імунній системі почати боротися із вірусом ще до того, як вона його "розпізнала".
Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.