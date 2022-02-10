Понад 40 тисяч флаконів Ремдесивіру доправили в Україну: що відомо про ліки від COVID-19

Більш як 40 тисяч флаконів препарату для лікування коронавірусу – Ремдесивір – доставили в Україну.

Ремдесивір (100 мг) дозволений Міністерством охорони здоров'я. Його можна використовувати у стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.

Увага МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування COVID-хворих: що відомо про препарат

Препарат придбали за гроші з державного бюджету. Вартість одного флакону складає 300 гривень.

Усього на 43 711 флаконів витратили 13 113 300 гривень.

Інші ліки проти COVID-19

Ще наприкінці 2021 року, на доручення МОЗ, закупили понад 60 тисяч флаконів Ремдесивіру. А 20 тисяч флаконів, які прибули в Україну напередодні, у січні 2022 року, вже розвезли у регіони.

Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:

Молнупіравір для зниження ризиків хвороби(

Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer;

Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів;

та Ремдесивір.

Ремдесивір – що це? Внутрішньовенний препарат розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Однак він виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією. Після цього його почали досліджувати в ефективності проти коронавірусу.

Як і інші противірусні препарати, Ремдесивір допомагає імунній системі почати боротися із вірусом ще до того, як вона його "розпізнала".

Щоправда, ВООЗ не рекомендує Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19. Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на одужання пацієнтів.