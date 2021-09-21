Понад 40% здорових людей не знають, що у них атеросклероз

Виявлення атеросклерозу має декілька проблем. Перша – найпоширеніші методи діагностики можуть пропустити навіть серйозні ознаки закорковування судин. Друга – здорові люди без будь-яких серцево-судинних симптомів не проходять обстеження для профілактики.

Атеросклероз проявляється накопиченням жирових відкладень в кровоносних судинах. Коли холестеринові бляшки остаточно звужують артерії й блокують кровотік, стається серцевий напад.

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Нині найпоширенішим методом оцінки цих ризиків є комп'ютерна томографія серця, яка вивчає ступінь кальцифікації коронарних артерій. Але цей метод нерідко пропускає ознаки атеросклерозу, який лише розвивається.

Тож вчені зі Швеції вирішили порівняти інформативність КТ серця і КТ-ангіографії – малоінвазивного дослідження судин серця, яке дає нібито більш точну картину про внутрішній стан артерій.

Дослідники проаналізували дані більш ніж 25 тисяч людей без серцево-судинних захворювань в анамнезі, які пройшли обидва обстеження. Вік учасників становив від 50 до 64 років.

Результати дослідження

Переважно результати КТ серця оцінюють ризики атеросклерозу в балах від нуля до 400. Вчені встановили, що учасники з нульовими результатами по КТ серця вже мали ознаки атеросклерозу, які виявляла КТ-ангіографія в 5,5% випадків.

КТ-ангіографія визначила ті чи інші ознаки атеросклерозу у 42% учасників.

У деяких людей ситуація виявилась важкою: у 5% кровотік був звужений на 50% і більше, а у 2% були заблоковані одна або всі коронарні артерії, які постачають кров до серця. Тим часом люди не знали про свій стан і не відчували будь-яких симптомів того, що у них ось-ось може трапитись серцевий напад.

Прихований коронарний атеросклероз поширений серед людей середнього віку. І хоча високий показник КТ серця вказує на серйозні ризики закорковування артерій, не менш важливо, що нульовий показник не виключає атеросклероз,

– заявив автор роботи Йоран Бергстрем.

Подальші спостереження показали, що у чоловіків атеросклероз розвивається приблизно на 10 років раніше, ніж у жінок.