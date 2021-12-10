Понад 45% українців отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19

Україна виконує план вакцинації населення проти COVID-19. Так, станом на 10 грудня 45,2% дорослих отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Статистика вакцинації в Україні

Натомість 39,4% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

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Понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Добова статистика

Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 157 728 людей, зокрема першу дозу – 57 253 людини, другу дозу – 100 475 людей.

Щеплення проводили 916 мобільних бригад з імунізації, 3 264 пункти щеплення та 471 центр вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини:

з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.

Загалом проведено 26 284 188 щеплень.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

У МОЗ назвали регіони, де найнижчі показники вакцинації: Волинь, Буковину, Закарпаття та Івано-Франківщину.

До слова, від учора, 9 грудня в Україні вирішили відстороняти від роботи соціальних працівників та державних службовців, у яких немає щеплення проти коронавірусу.

Без збереження зарплати відсторонять тих працівників, які не мають документа про щеплення принаймні однією дозою вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення.

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