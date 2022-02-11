Зокрема, зараз у лікарнях перебуває 388 дітей з підозрою на COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу 11 лютого.

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Крім цього, на стаціонарному лікуванні вже зараз потребують допомоги медиків 2 160 дітей.

Це становить 46,3% від загальної кількості ліжок у лікарнях,

– зазначила Карчевич.

Вакцинація дітей

Варто наголосити, що в Україні діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Це допоможе їм уникнути потрапляння у лікарні та вбереже важких наслідків недуги.

Увага! За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцина від Pfizer на 93% ефективна у запобіганні госпіталізації підлітків від 12 до 18 років. Такі дані висвітлювали станом на середину жовтня 2021 року.

Як щепити свою дитину

Для вакцинації дітей від коронавірусу достатньо звернутися в будь-який центр чи пункт вакцинації. Це можна зробити на сайті або за номером гарячої лінії 0 800 60 20 19.

З собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12 – 13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (дітям від 14 років).

Діти 12 – 13 років для щеплення повинні мати згоду одного з батьків чи опікунів.

Водночас дітям від 14 років згода батьків не потрібна – достатньо їхнього власного бажання вакцинуватись.

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Додамо, що раніше в НАН розповіли, що частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. За словами вчених, це вказує на "зміщення властивостей вірусу".