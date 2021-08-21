Понад 5 мільйонів українців вакцинувались: чи встигне Ляшко виконати обіцянку

Понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, балотуючись на посаду, обіцяв зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо.

Тобто – 5 мільйонів українців мали б отримати дві дози. Станом на 21 серпня, повністю щеплені – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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Ситуація за добу

За добу 20 серпня 2021 року вакциновано проти коронавірусу 147 118 людей. Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148 людей.

Протягом доби працювали:

957 мобільних бригад;

2 732 пункти щеплення;

329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії

Всього в Україні щепили 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426.

Загалом провели 8 099 146 щеплень.

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Чи встигне Ляшко виконати обіцянку