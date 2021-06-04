В Україні зросли темпи вакцинації

Більшість вакцин – 32 489 тисяч – зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 людини, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 людини.

Ситуація з вакцинацією в Україні

У МОЗ повідомили, що загалом в Україні проведено 1 265 723 щеплення.

Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

До слова, вчора в Україну прибула чергова партія вакцин – цього разу надійшло 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Постачання препарату здійснили в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України – 8 мільйонів людей.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал