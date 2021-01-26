Уряд підготував план компанії вакцинації населення проти COVID-19 – це "дорожня карта", яка складається з 5 етапів. Загальна мета дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

Джерело: 24 канал

Уряд продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання компанії для вакцинації. Передусім це стосується логістичних питань, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад. Про це під час виступу у Верховній Раді 26 січня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дорожня карта вакцинації складається з 5 етапів:

Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування

До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці ООС, які знаходяться на передовій.

Важливо! В рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тисяч людей.

Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування

До другої групи належать соцпрацівники, люди, старші 80 років, інші медичні працівники. В рамках цього етапу планове охоплення – 2 мільйони 540 тисяч людей.

Вакцинація людей з високим ризиком інфікування

Група людей, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. Це ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії, охоплення – 7,2 мільйона людей.

Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування

Це люди віком від 60-ти до 64-х років, дорослі із супутніми захворюваннями та інші категорії населення.

Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп

Загальна мета дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу