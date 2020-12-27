Понад 6 тисяч людей захворіли на коронавірус за добу: актуальна статистика в областях
Станом на 27 грудня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 6 113 людей, з них 277 дітей та 153 медпрацівники. Госпіталізації потребували близько 2 тисяч людей з діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу.
Добова статистика
Від ускладнень хвороби від учора померли 72 пацієнти. Натомість видужали – 6 621 мешканець України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Статистика поширення захворювання на COVID-19 в Україні
- Від початку поширення COVID-19 в Україні захворіли – 1 025 989 українців.
- Станом на 27 грудня одужали 658 538 хворих.
- Померли під час перебігу коронавірусного захворювання 17 774 пацієнти.
Кількість хворих в регіонах:
- м. Київ – 107 204;
- Вінницька область – 21 960;
- Волинська область – 32 429;
- Дніпропетровська область – 56 893;
- Донецька область – 34 929;
- Житомирська область – 38 494;
- Закарпатська область – 27 828;
- Запорізька область – 51 703;
- Івано-Франківська область – 42 828;
- Київська область – 57 331;
- Кіровоградська область – 8 225;
- Луганська область – 9 982;
- Львівська область – 59 798;
- Миколаївська область – 29 531;
- Одеська область – 68 962;
- Полтавська область – 34 600;
- Рівненська область – 40 295;
- Сумська область – 40 047;
- Тернопільська область – 33 452;
- Харківська область – 67 868;
- Херсонська область – 17 067;
- Хмельницька область – 38 378;
- Черкаська область – 37 617;
- Чернівецька область – 39 422;
- Чернігівська область – 29 146.
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