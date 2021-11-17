Міністр охорони здоров'я закликав якомога швидше прийти до пунктів масової вакцинації та отримати другу дозу.

Важливо Наявність вакцини від COVID-19 у пункті щеплення можна перевірити через чат-бот

За словами Ляшка, наразі понад 600 тисяч українців ще не прийшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже надійшов.

Тим, хто ще не отримав друге щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації – лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Прошу: не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації,

– підкреслив очільник МОЗ.

Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу. А у Києві вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше за 18 років.

Що відомо про темпи вакцинації в Україні За минулу добу, 16 листопада, в Україні проти коронавірусу



Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. За минулу добу, 16 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей . 114029 з них отримали першу дозу вакцини, інші 180826 – другу. Це значно більше, ніж минулої доби.Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.

Влада заохочує українців вакцинуватися

Володимир Зеленський заявив, що українцям, які отримали 2 дози щеплення від коронавірусу, виплатять 1 тисячу гривень. Ці гроші можна буде отримати через Дію. За ці гроші люди зможуть: