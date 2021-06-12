Понад 62 тисячі людей вакцинували в Україні за добу: деталі

Впродовж минулої доби, 11 червня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані – 26 382 людини.

Темпи вакцинації зросли

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу – 1 430 990 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 людей.

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До слова, двоє людей із загальної кількості вакцинованих, отримали другу дозу препарату за кордоном. Загалом проведено 1 661 410 щеплень.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

Додамо, що очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що до кінця червня 2021 року в Україні буде 3,9 мільйона доз вакцин. Водночас скільки саме доз вакцини є в Україні станом на вже – сказати важко.